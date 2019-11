Paura a Cagnano Varano: armati di pistole e fucile rapinano bar 'Dolce Vita'

Armati di pistole e fucile hanno fatto irruzione nel bar 'Dolce Vita' di Cagnano Varano e sono fuggiti con l'incasso.

È successo la scorsa notte, in corso Giannone: poco dopo la mezzanotte, il commando - quattro uomini, tutti con il volto coperto da maschere di carnevale, tre dei quali armati di pistole e un quarto di fucile - ha fatto irruzione nell'attività commerciale, che era prossima alla chiusura.

All'interno vi era il solo proprietario che, dietro la minaccia delle armi, ha consegnato ai malviventi il denaro presente in cassa: circa 200 euro. Arraffato il denaro, i rapinatori sono fuggiti dileguandosi in breve tempo. L'attività non è dotata di telecamere, ma i carabinieri stanno acquisendo i filmati della videosorveglianza della zona.