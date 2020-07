Rapina in zona stadio: armati di coltello irrompono in un bar, terrorizzano dipendente e scappano col malloppo

Rapina nella notte tra domenica e lunedì al bar 'Red & black' di via Gioberti, a Foggia, nei pressi dello stadio Zaccheria.

Ad agire, due rapinatori armati di coltello e a volto coperto, che hanno fatto irruzione nell'attività minacciando e spintonando il dipendente di turno per farsi consegnare l'incasso (bottino non ancora quantificato).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prima di fuggire, i due hanno anche razziato alcuni pacchi di sigarette in vendita. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. Non è la prima volta che l'attività viene presa di mira da ladri e rapinatori senza scrupoli.