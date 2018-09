Ancora razzie di gratta e vinci e sigarette: rapina all'alba al bar della 'Esso' sulla tangenziale

A volto coperto e pistola in pugno hanno fatto irruzione nel bar annesso al distributore di carburante 'Esso', lungo la tangenziale di Foggia asportando tabacchi, gratta e vinci e il denaro contenuto nella cassa.

E' quanto accaduto all'alba di oggi, poco dopo le 5, quando tre rapinatori (uno dei quali armato di pistola) hanno minacciato il dipendente di turno e hanno razziato pacchi di sigarette esposte alla vendita e interi carnet di biglietti della lotteria istantanea per un valore non ancora quantificato, e 800 euro presenti in cassa. Dopo il colpo, i malviventi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto, gli agenti della questura di Foggia, che hanno avviato le indagini del caso e stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona.