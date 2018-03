Violenta rapina a mano armata in un bar di Cerignola, titolari reagiscono ma vengono colpiti alla testa

Attimi di panico, ieri sera, all’interno del bar ‘Buonopane’ di Borgo Tressanti, nel cerignolano, a causa di un violento tentativo di rapina messo a segno da due individui a volto coperto, armati rispettivamente di pistola e fucile.

I due, secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, hanno fatto irruzione nell’attività minacciando la titolare del bar, di 77 anni, e suo figlio di 53; quest’ultimo ha opposto resistenza ai rapinatori, ingaggiando con loro una violenta colluttazione che avrebbe fatto sfumare il colpo. Durante lo scontro, sia la donna che suo figlio sono rimasti feriti, entrambi alla testa, colpiti con il calcio delle armi.

Più serie le condizioni dell’uomo, trasportato al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia con una ferita di 10 cm al capo giudicata guaribile in 25 giorni. Sull’accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri. L’attività non è dotata di sistema di videosorveglianza, ma durante la colluttazione, i rapinatori avrebbero perso i passamontagna sui quali verranno effettuati gli esami del caso. Prima di fuggire, i due avrebbero portato via due bottiglie di liquore.