Rapina in banca a Foggia: il colpo in via Matteotti, ad agire due persone

Rapina in banca, questa mattina, in via Matteotti, a Foggia. E' accaduto poco fa, quando due uomini - uno rimasto all'esterno a fare da 'palo', l'altro all'interno - hanno raggiunto la filiale della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, portando via il denaro presente nella cassa attiva in quel momento.

All'interno dell'istituto di credito, un rapinatore con il volto coperto da una maschera in siliconee armato di taglierino. Dopo aver minacciato i presenti, l'uomo è riuscito a fuggire con 1000-1200 euro (sono in corso accertamenti sulla refurtiva). Durante le concitate fasi della rapina nessuno è rimasto ferito.

'Arraffato' il denaro, i due sono fuggiti a piedi dileguandosi nelle stradine in direzione centro. La maschera calzata dal rapinatore è stata trovata abbandonata in via Normanno. Sul posto, per il primo sopralluogo di furto, gli agenti della Sezione Volanti. Sull'accaduto indaga la Squadra Mobile, che sta verificando la presenza di telecamere utili in zona, oltre a quelle del sistema a circuito chiuso della banca.