Attimi di paura in via Trieste: solo e armato di taglierino rapina le casse della Banca Carige

Solo e armato di taglierino fa irruzione nei locali della Banca Carige, in via Trieste, a Foggia e fugge con un bottino di circa 1000 euro. E', in breve, quanto accaduto alle 15 circa di oggi, quando un rapinatore solitario ha approfittato dell'apertura pomeridiana della fialiale per mettere a segno il colpo.

Brandendo la lama, l'uomo - entrato nell'istituto di credito, pare, a volto scoperto come un normale cliente - ha minacciato i dipendenti di turno facendosi consegnare il denaro a disposizione. Una volta arraffato il bottino, lo stesso è fuggito dileguandosi in breve tempo.

Durante le rapide fasi della rapina (il tutto è durato una manciata di minuti) nessuno è rimasto ferito. Immediato l'intervento degli agenti della Sezione Volanti per il primo sopralluogo; sull'accaduto sono in corso le indagini della Squadra Mobile di Foggia che stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona.