Rapina shock in banca, banditi colpiscono guardia giurata alla testa e gli portano via plico contenente denaro

Poco dopo le 9, quattro persone travisate e armate hanno consumato una rapina in danno di una guardia giurata della Cosmopol che stava consegnando un plico contenente denaro (non ancora quantificato) presso la filiale Banca Apulia di Cerignola, in via Puglia.

I malviventi - quattro persone - dopo aver colpito alla testa la guardia con il calcio di una delle armi si sono impossessati del denaro e sono fuggiti a bordo di Peugeot 2008 di colore nero. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

