Commando armato assalta mezzo a San Severo: colpi d'arma da fuoco in aria, autotrasportatori rapinati e fuga

Autotrasportatori seguiti, minacciati con le armi e rapinati. E' accaduto la scorsa notte, intorno all'1.30, in agro di San Severo, lungo la statale che collega la città a San Paolo di Civitate.

Ad agire, un commando di rapinatori incappucciati e armati di pistola, che - pur di far arrestare la marcia del mezzo pesante - non ha esitato ad esplodere alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio.

A differenza delle altre rapine messe a segno sulle strade del Foggiano, questa volta l'obiettivo dei rapinatori non era il carico (il mezzo trasportava materiale agricolo), ma il denaro in possesso dei due autotrasportatori a bordo. Il bottino non è stato ancora quantificato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sulla vicenda sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di San Severo, che stanno verificando la presenza di telecamere utili a zona. Durante le concitate fasi della rapina, una delle vittime è stata colpita alla testa con il calcio dell'arma, che gli ha causato una contusione al capo.