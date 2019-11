Paura nel Foggiano: commando in azione sulla Lesina - Foggia, armati di fucile rapinano autotrasportatore

Commando armato di fucile in azione lungo la statale che collega Lesina a San Severo. E' accaduto la scorsa notte, quando il conducente del mezzo pesante, che trasportava derrate alimentari, è stato affiancato da un'auto con a bordo i rapinatori e bloccato da un furgone condutto da un complice.

I malviventi, tutti a volto coperto e uno dei quali armato di fucile, hanno minacciato l'autotrasportatore e lo hanno costretto a salire sull'auto, mentre il resto della banda si è impossessato del carico, il cui valore non è stato ancora quantificato. L'uomo è stato poi 'rilasciato' in agro di Foggia, mentre il mezzo è stato trovato abbandonato all'ingresso di San Paolo di Civitate. Indagini in corso.