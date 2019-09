Terrore sulla Statale 89: banditi armati affiancano, minacciano e rapinano automobilista

Attimi di panico, nella tarda serata di ieri, sulla strada che collega Apricena e San Nicandro Garganico, dove una coppia di banditi - entrambi a volto coperto e uno armato di fucile - ha affiancato e rapinato un automobilista in transito.

Il fatto è successo intorno alle 22.30. Vittima dell'accaduto un imprenditore ittico garganico. Era solo in auto, quando - secondo quanto raccontato ai carabinieri - sarebbe stato affiancato dal mezzo con i malviventi a bordo, minacciato con l'arma e, infine, rapinato del denaro che aveva con sè (il bottino non è stato ancora quantificato). Subito dopo il colpo, è stata la vittima stessa ad allertare i militari. Indagini in corso.