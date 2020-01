Cronaca Arpinova / Via Manfredonia

Violenta rapina in via Manfredonia: uomo incappucciato e legato con una corda, poi la fuga con due auto (demolite)

Malviventi in azione in via Manfredonia, a Foggia. Dopo aver immobilizzato il titolare, i rapinatori sono fuggiti caricando su un mezzo pesante due autovetture (regolarmente demolite), un computer e una stampante. Indaga la polizia