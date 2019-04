Spari in aria e paura a San Nicandro Garganico: commando assalta portavalori davanti alle Poste

Attimi di panico, poco fa, a San Nicandro Garganico, dove un commando armato ha assaltato un furgone portavalori giunto dinanzi all'Ufficio Postale cittadino.

Il fatto è successo in pieno giorno, in via Casella, vicino al campo sportivo: i malviventi, stando alle prime informazioni raccolte, avrebbero anche esploso alcuni colpi di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio. Nessuno è rimasto ferito. Sul posto, i carabinieri incaricati delle indagini del caso che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Al momento non è chiaro se i malviventi siano riusciti a portar via l'incasso.