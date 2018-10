Paura sulla Foggia-Candela, banditi tentano l'assalto a un portavalori: lunghe code e traffico in tilt

Code e traffico in tilt lungo la strada provinciale 655 che collega Foggia a Candela, dove poco prima dello svincolo per Castelluccio dei Sauri è avvenuto un tentato assalto a furgone portavalori della "Cosmopol".

Il fatto è avvenuto poco dopo le 8: in azione una banda di malviventi, almeno quattro, che hanno affiancato il mezzo in parte a bordo di una Lancia Delta nera, in parte su una autogru. A far fallire il piano la prontezza dell'autista del mezzo portavalori, che è riuscito ad evitare l'assalto dirottandosi verso Troia. Sul posto, per le indagini del caso, i carabinieri.