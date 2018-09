Paura sulla Foggia-Manfredonia: commando armato assalta furgone carico di sigarette

Attimi di panico, questa mattina, lungo la Foggia-Manfredonia per una rapina-assalto ai danni di un furgone che trasportava sigarette. Il fatto è successo poco prima delle 9, all'altezza di Amendola, quando un furgone che trasportava tabacchi è stato speronato e costretto ad arrestare la marcia da un commando composto da 8 banditi travisati e armati, a bordo di due auto di grossa cilindrata.

Il mezzo, secondo quanto ricostruito, viaggiava in direzione Manfredonia quando i malviventi hanno iniziato a tallonare il furgone e a speronarlo; esploso anche un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio. Una volta aperto il vano posteriore del furgone, i rapinatori sono riusciti a portare via solo una parte del carico, per un valore ancora da quantificare. Illesi, seppure sotto shock, il conducente del mezzo e la guardia giurata che lo scortava. Sul posto, per le indagini del caso, i carabinieri.