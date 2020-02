Commerciante va in banca per versare l'incasso, aggredito e rapinato da banditi senza scrupoli: bottino da 20mila euro

Commerciante rapinato mentre va in banca per versare l'incasso della sua attività. E' accaduto questa mattina, ad Apricena: vittima dell'accaduto, il titolare di un'attività commerciale cittadina che è stato raggiunto, minacciato e rapinato da un gruppo di malviventi che, verosimilmente, ne seguivano gli spostamenti già da alcuni giorni.

L'uomo, a quanto si è appreso, era in auto quando è stato affiancato dai malviventi (non è chiaro se fossero armati o meno), che lo hanno minacciato e violentemente strattonato, al fine di impossessarsi dell'incasso di più giornate di lavoro che la vittima stava per depositare in banca: circa 20mila euro in contanti.

Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di San Severo. Al vaglio dei militari la presenza di telecamere utili a ricostruire la dinamica dell'accaduto e ad identificare i responsabili della rapina.