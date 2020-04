Rapina choc a San Severo: pistola in pugno piombano in casa di due anziani. Fuga lampo con gioielli e denaro

Si intrufolano in casa di soppiatto, poi rapinano coppia di anziani coniugi. E' accaduto nella serata di ieri, a San Severo, dove due malviventi - entrambi a volto coperto, uno dei quali armato di pistola - hanno messo a segno il colpo all'interno di una abitazione in via Giulio Cesare, alla periferia della città.

Il fatto è successo intorno alle 21 di ieri: secondo quanto ricostruito, i due rapinatori sono entrati in casa 'in coda' al proprietario, rientrato dopo aver gettato la spazzatura. Arma in pugno, hanno minacciato i coniugi - entrambi ultrasettantenni - facendosi consegnare loro qualche gioiello e qualche banconota presente in casa (il bottino non è stato ancora quantificato ma non sembrerebbe ingente).

Arraffato il maltolto, i due sono fuggiti. Nessun atto di violenza è stato consumato nei confronti delle vittime. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno acquisito i filmati delle telecamere presenti in zona e lungo le possibili vie di fuga dei malviventi.