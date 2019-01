Brutta avventura in via Scillitani, a Foggia: anziana scaraventata a terra e rapinata

Brutta avventura, ieri pomeriggio, per una anziana di Foggia, raggiunta e rapinata in strada da un uomo.

Il fatto è successo intorno alle 18, in via Scillitani, quando l'anziana, 80enne, stava passeggiando lungo la strada ed è stata raggiunta da un uomo (pare di colore, secondo il racconto della vittima) e violentemente spintonata fino a farla cadere a terra. A quel punto, il malvivente si è impossessato della borsa della donna fuggendo a piedi. Il bottino è di circa 300 euro. Sull'accaduto sono in corso le indagini della polizia. L'anziana, furtunatamente, non ha riportato ferite o lesioni.