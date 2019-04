Armati di pistola e con maschere di carnevale rapinano agricoltore: polizia e carabinieri recuperano trattore

In quattro - tutti armati di pistole e travisati con maschere di carnevale - affiancano agricoltore e lo rapinano del trattore. E' accaduto a Cerignola, dove la criminalità sembra essersi indirizzata, nelle ultime settimane, al mercato dei mezzi agricoli, soprattutto quelli di ingente valore economico.

In questo caso, grazie ad una preordinata attività congiunta di controllo del territorio, polizia e carabinieri sono riusciti a recuperare il trattore rapinato, dopo un lungo e rocambolesco inseguimento tra i campi. L'attività ha visto coinvolti agenti del Commissariato di Cerignola e militari della Compagnia Carabinieri. Nel dettaglio, intorno alle 8, a Cerignola, in contrada Coletta, quattro individui travisati con maschere carnevalesche e armati di pistole, giunti a bordo di Alfa 147 nera, costringevano il conducente di un trattore agricolo a scendere dal mezzo, appropriandosene. Le pattuglie, allertate, si sono poste alla serrata ricerca dei malfattori.

Una pattuglia dei carabinieri intercettava l'Alfa 147 intraprendendo un inseguimento, ma i malfattori si guadagnavano la fuga gettando dei chiodi lungo la strada che finivano per forare le ruote dell’auto di servizio. L’attività di indagine intrapresa congiuntamente ha permesso, successivamente, il rinvenimento del trattore marca New Holland ed un intero carico di concime ad opera degli agenti del Commissariato di Cerignola; inoltre veniva rinvenuta, ad opera dei carabinieri, l’autovettura Alfa 147 utilizzata dai rapinatori. Entrambi i mezzi sono stati recuperati nelle campagne limitrofe.

La rete di controlli intrapresa a seguito del piano predisposto ha consentito, nella nottata di ieri, di sventare il furto di ulteriori tre trattrici agricole di elevato valore economico. All'una circa, due volanti della Questura di Foggia sono intervenute lungo la Provinciale 105 a seguito di segnalazione di movimenti sospetti di mezzi agricoli nei pressi di Ponte Albanito. Gli Agenti, giunti sul posto, notavano un Pick Up che, alla vista della Volante, si dava a precipitosa fuga facendo disperdere le tracce dopo un breve inseguimento. Il personale della Polizia rinveniva due trattori agricoli, posti di traverso sulla carreggiata; i due mezzi un New Holland e un Same Sigma 4, erano appena stati asportati dall'azienda agricola con sede in Orsara che non si era ancora avveduta del furto.

Nel corso dell’intervento un terzo mezzo agricolo, con a bordo uno dei malfattori, riusciva a guadagnarsi la fuga attraverso le buie campagne; tale mezzo veniva ritrovato successivamente e riconsegnato al proprietario. Continuano le attività di prevenzione sull’intero territorio della Provincia di Foggia nonché nell’area BAT al fine di prevenire i reati predatori in danno degli imprenditori agricoli.