Vento forte su Foggia: grosso ramo di un albero cade su un'auto in sosta

Un grosso ramo di un albero è caduto nel pomeriggio su un'auto - una Fiat Grande Punto - parcheggiata nel Cortile San Giuseppe, nei pressi dello stadio Zaccheria, a Foggia. A provocarne la caduta, il vento che per tutta la giornata ha soffiato sulla città. Fortunamente l'incidente non ha provocato grossi danni; sul posto, gli agenti della Polizia Municipale per la bonifica della zona.