Grave 14enne di Foggia: rischia di annegare a Campomarino, rianimato e trasportato d'urgenza in ospedale

Un 14enne di Foggia è ricoverato in gravissime condizioni presso il reparto di rianimazione dell'ospedale San Timoteo di Termoli. Questa mattina il giovane bagnante ha rischiato di annegare mentre faceva il bagno in acqua.

Secondo quanto riporta il quotidiano Termolionline.it, il ragazzo è giunto presso il nosocomio molisano in gravi condizioni. Rianimato in ambulanza dai sanitari del 118 Molise, era stato portato a riva in arresto cardiato da alcuni bagnanti. A prestare i primissimi soccorsi un medico presente in quel momento in spiaggia.

Seguono aggiornamenti