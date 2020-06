Le strane notti in quel di Foggia: ragazzo si accanisce senza motivo contro la fioriera di una attività e sradica pianta

Finanche le fioriere non lasciano in pace. Non si placa la cattiva abitudine di sradicarle per puro divertimento o di portarle via come se nulla fosse.

Oppure, come nel caso dell'episodio della scorsa notte in via Arpi, semplicemente perché il protagonista dell'atto di inciviltà, probabilmente aveva alzato leggermente il gomito, tanto da darne prova davanti al gruppo di amici e amiche.

La scorsa notte, poco prime delle 2, un ragazzo si è staccato dalla comitiva e si è accanito, con violenza, contro la fioriera dell'attività di 'Scarpiello Steakhouse', sradicandone la pianta. Invano il tentativo da parte di una ragazza del gruppo di fermarlo.

Non ha fatto i conti però con le immagini della videosorveglianza dell'attività commerciale.