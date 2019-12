Ultim'ora | Raffiche di vento su Castelnuovo, il sindaco De Luca: "Non uscite di casa!"

Forti raffiche di vento su Castelnuovo della Daunia, dove da questa mattina si registrano cadute di alberi e cornicioni. La violenza del vento ha letteralmente piegato un traliccio della corrente e divelto guaine e coperture dai tetti.

In alcune zone del paesino si registra anche l'interruzione della corrente elettrica. "A causa delle eccezionali condizioni meteorologiche, caratterizzate da raffiche fortissime di vento", ha comunicato poco fa, tramite il suo profilo Facebook, il sindaco Guerino De Luca, "Si invitano tutti i cittadini a non uscire per le prossime ore, ove non necessario, e a non sostare sotto alberi e cornicioni".