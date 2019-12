Forti raffiche di vento a Foggia, cadono calcinacci, tegole e alberi: danneggiata la cassa armonica nella villa comunale

Le raffiche di vento che dalla giornata di ieri stanno sferzando la Capitanata, non hanno risparmiato neppure il capoluogo.

Nella giornata di oggi sono numerose le segnalazioni e gli interventi dei vigili del Fuoco e della Polizia Locale. In Piazza Giovanni XXIII alcuni calcinacci si sono staccati da uno stabile, mentre in via Arpi il vento ha sradicato alcune tegole dal tetto di un palazzo.

Anche l’albero di Natale di Rione Candelaro è caduto per il forte vento. Appare danneggiata seriamente anche la cassa armonica posta in villa comunale, che giace piegata su di un lato.