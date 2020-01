Appello ai foggiani del commissario straordinario antiracket: "Dovete reagire"

Non usa mezzi termini, ma con la determinazione e l'eleganza di chi sa di rivestire un ruolo importante nella lotta al racket e all'usura, Annapaolo Porzio, il commissario straordinario del Governo giunto in città per la riunione che si è svolta in Prefettura alla presenza di inquirenti, investigatori, sindaci, associazioni, forze di polizia, enti e istituzioni.

A poche ore dall'ennesimo guanto di sfida lanciato dalla mafia ai foggiani, la bomba a 'Il Sorriso di Stefano' di via Acquaviva, e in contemporanea con la notizia dell'istituzione di una sezione distaccata della DIA, Direzione Investigativa Antimafia, presso la caserma MIale di Foggia.

"Bisogna spiegare alla popolazione che deve reagire, perché senza la collaborazione della gente di Foggia non si potrà avere un risultato completo. La risposta sociale risolve i problemi, la voglia della gente di vivere in libertà e di fare liberamente impresa"