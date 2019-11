Distrutto da un incendio, 'L'isola di Wight' riparte dalla solidarietà: una raccolta fondi per rinascere

Il cocktail bar 'L'isola di Wight' di Lesina riparte dalla solidarietà. Distrutto da un terribile incendio doloso, nella notte del 30 ottobre, il locale - simbolo della rinascita turistica di Lesina e luogo di raduno dei giovani della zona - si scrolla la cenere di dosso e guarda al futuro.

Lo fa grazie ad una raccolta fondi, con donazione libera, 'Isola non mollare', attivata sulla piattaforma Gofundme.com. "I danni sono ingenti, manca una copertura assicurativa ed è ancora in atto un mutuo per gli investimenti fatti negli anni precedenti", si legge nelle specifiche della raccolta fondi. "I proprietari, Enzo e Giuseppe, sono in difficoltà e solo con il vostro aiuto si potrà pensare di ripartire. Facciamolo per l’Isola, per Lesina e per tutti noi. Enzo e Giuseppe vi manterranno costantemente aggiornati sul prosieguo della campagna di raccolta fondi e sulle attività di ricostruzione".