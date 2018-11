Servizio inadeguato e cibo scadente, le mamme di San Severo 'bocciano' la mensa scolastica: "Fate qualcosa"

E le mamme non stanno a guardare. Anzi. Prendono l’iniziativa e, carta e penna alla mano, organizzano una raccolta firme per chiedere un intervento urgente per migliorare il servizio della mensa scolastica, a San Severo. Loro sono le mamme delle alunne e degli alunni della classe 3^ D della scuola ‘De Amicis’. Ma il problema riguarda anche gli altri istituti cittadini, essendo il servizio mensa - affidato alla ditta Ladisa, per il quale le famiglie contribuiscono economicamente – unico, condiviso dagli istituti scolastici che propongono l’orario a tempo pieno.

“Siamo indignati”, spiegano i genitori dopo aver raccolto le lamentele dei bambini; tutte rimostranze confermate dai docenti (che usufruiscono dello stesso servizio mensa). Perfino la dirigente scolastica - informa il comitato di mamme - ha provato più volte a sollevare il problema ma non ha mai ricevuto risposta. “Vogliamo mettere a conoscenza dell'assessore Simona Venditti, che si occupa dell’appalto mensa scolastica di San Severo, che la situazione è sfuggita di mano. Fin dai primi giorni, la situazione è apparsa insostenibile: cibo scadente, pasta cruda oppure scotta, bottiglie di acqua che non arrivano con i pasti e i nostri bambini che tornano a casa affamati dopo una giornata scolastica a tempo pieno”, spiegano.

“Nel corso di queste settimane ci sono state innumerevoli segnalazioni da parte del referente scolastico mensa, del corpo docente e anche la preside, alla quale non è stata data risposta”, continuano le mamme, giungendo alla conclusione: “La ditta non è all’altezza del servizio richiesto. E dopo tutti i richiami, non ha nemmeno provato a migliorare la situazione. A questo punto, la nostra unica strada da percorrere è la raccolta firme per spingere chi di dovere a prendere provvedimenti”. La raccolta firme, intanto, procede velocemente. E a quelli della 3^ D - "che ci mettono la faccia e il nome, sottolineano" - si stanno unendo i genitori di altre classi, e di quelli di altri istituti che condividono lo stesso servizio mensa (e quindi le stesse problematiche).