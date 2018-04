Madonna dei Sette Veli, comitati non autorizzati e richieste di denaro: le precisazioni della Diocesi

L’Arcidiocesi di Foggia-Bovino, in riferimento ai festeggiamenti della Madonna dei Sette Veli del 15 agosto, precisa e comunica ai foggiani che “nessun comitato è stato costituito e riconosciuto dall’Autorità ecclesiastica, né è stato consentito alcun intervento di natura economica attraverso soggetti e associazioni”. Per quanto riguarda le celebrazioni sia liturgiche (processione, nel corso della quale la normativa canonica non consente alcuna raccolta di danaro) sia sacramentali (liturgie nella Basilica Cattedrale), la Curia fa sapere che “provvede direttamente e gratuitamente la Diocesi”