D'Agostino, il vicario (promosso) saluta la città: "Porterò Foggia nel mio cuore, realtà che forma e dà soddisfazioni"

"Lascio Foggia dopo tre anni: un'esperienza che mi ha certamente arricchito, perchè questa è una realtà indiscutibilmente che forma e dà grandi soddisfazioni. Un tesoro che ho accumulato in questi tre anni spero di proporlo nella realtà che andrò a conoscere e dirigere".

"Non posso non sottolinare l'importanza di aver collaborato con il questore Della Cioppa che è stato un maestro per me in questo ultimo anno e mezzo, e i risultati di questo lavoro li vedete ogni giorno. Ringrazio e saluto la città di Foggia, che mi rimarrà nel cuore, per tutte le cose positive che è in grado di proporre".