Il capo della polizia al lavoro sul Piano Questure: nuova ‘fascia di importanza’ per Foggia

Riorganizzazioni e giri di poltrone nelle questure e prefetture d’Italia. Il capo della polizia Franco Gabrielli - che solo poche settimane fa è stato a Foggia per parlare di emergenza criminalità, commissioni antimafia e ghetti, dimostrando la vicinanza dello Stato - è al lavoro con una squadra di tecnici per mettere a punto il piano di riorganizzazione degli uffici territoriali.

Alla base del ‘giro di valzer’ la necessità imminente di effettuare cambi al vertice (previsti a breve sia pensionamenti che promozioni), ma anche l’esigenza di innalzare il livello di ‘fascia di importanza’ di alcune questure. Fermo restando il ruolo strategico degli uffici di Roma, Milano e Napoli, secondo quanto anticipato da AdnKronos, potrebbero effettuare il ‘salto di qualità’ Foggia, Salerno e Caserta al sud, ma anche Brescia, Bergamo, Verona e Padova nel resto d’Italia.

Al momento non è stato comunicato in che termini si tradurrà, operativamente e nel concreto, lo scatto di importanza. Sono tante, infatti, le istanze che il territorio ha avanzato al Governo negli ultimi anni, in termini di uomini, mezzi, strumenti e risorse per combattere il crimine. La notizia è stata in qualche modo anticipata dallo stesso Gabrielli a Foggia, che aveva assicurato: “Foggia è nella parte alta del tabellone, perché questo territorio ha bisogno di maggiori risorse, e lo Stato deve esserci. Non solo a parole".