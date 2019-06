Raffica di controlli nel quartiere Ferrovia: in tutto 121 persone, sei stranieri accompagnati in Questura

Proseguono i controlli del territorio al 'Quartiere Ferrovia', a Foggia. Nella giornata di ieri, gli agenti del Reparto Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Amministrativa, unitamente carabinieri, guardia di finanza e del personale della polizia municipale hanno svolto un servizio di controllo preordinato, in ottemperanza all’ordinanza del questore di Foggia sul Quartiere Ferrovia.

Su via Podgora veniva rilevato esiguo materiale di risulta, subito sequestrato e distrutto a cura Polizia Locale ed altro materiale composto da indumenti ed oggetti usati, sequestrati dalla Polizia Municipale a carico di un cittadino rumeno, il quale è stato sanzionato amministrativamente per occupazione del suolo pubblico e violazione all’art. 9/1 del Decreto Minniti, con ordine di allontanamento.

Ancora, glia agenti della Polizia Amministrativa procedevano al controllo di un bar sito sul Viale XXIV maggio senza riscontrare irregolarità. Nel corso del controllo, finalizzato anche all’accertamento della regolarità della posizione degli stranieri sul territorio nazionale, sono stati accompagnati in questura sei cittadini extracomunitari di varie etnie, la cui posizione veniva sottoposta al vaglio dell’Ufficio Immigrazione.

Quattro di queste persone sono risultate irregolari con rintraccio per notifica di diversa natura; a carico dei predetti è stato emesso decreto di espulsione con ordine di lasciare il territorio entro 7 giorni, data l’indisponibilità dei posti presso i C.I.E. Uno è risultato regolare ma con rintraccio per notifica, mentre l’ultimo, colto da malore veniva soccorso e accompagnato agli Ospedali Riuniti per le cure del caso.

Al termine del servizio sono state controllate, nel complesso, 121 persone, 8 veicoli ed elevate sei contestazioni al Codice della Strada. Ancora, sono state accompagnate in ufficio sei persone, controllato un esercizio pubblico, effettuato un sequestro e un ordine di allontanamento.