Brucia il Foggiano, ancora roghi tossici nei campi: giro di vite del Prefetto, controlli notturni con i droni

"Siamo perfettamente consapevoli del grande disagio che questi roghi stanno provocando in questi giorni. Proviamo rabbia e disgusto per chi, ogni sera puntualmente, mette a rischio la salute ambientale del nostro territorio. Ma vi assicuriamo che sono settimane che insieme ai sindaci dei Reali Siti stiamo lavorando in maniera compatta per trovare una soluzione ad un problema che attanaglia l'intera provincia di Foggia". Così il sindaco di Orta Nova, Mimmo Lasorsa, in merito al problema miasmi che affligge da un po' di tempi il Foggiano. Oggi un nuovo rogo in direzione Stornara scoperto da alcuni consiglieri ortesi. Gli accertamenti sono in corso. Il primo cittadino fa sapere: "Abbiamo incontrato il Prefetto di Foggia qualche giorno fa, che ha invitato anche le Forze dell'ordine e la Guardia di Finanza per discutere insieme di tutto questo. Il Prefetto ci ha garantito che cominceranno i controlli notturni anche attraverso droni che avranno il compito di scovare chi non rispetta le regole all'interno del nostro paese. In più cominceremo una serie di incontri di sensibilizzazione per far capire, soprattutto agli agricoltori, che metodi alternativi di smaltimento degli scarti agricoli ci sono". "Siamo arrabbiati quanto voi - conclude il sindaco in nota su Facebook- ma vi garantiamo che non siamo fermi, anzi costantemente siamo in contatto con tutte le autorità competenti. Non è un fenomeno semplice da debellare ma ci riusciremo".