Pulsano, crolla l'entrata dell'Eremo del Mulino. Stuppiello: "Vergogna! Non meritiamo di detenere questo patrimonio"

"Alla fine l'incuria e il menefreghismo hanno prevalso, l'entrata dell'Eremo del Mulino è crollata". C'è amarezza e rabbia nelle parole della guida Andrea Stuppiello: "Come guida degli Eremi avevo segnalato la precarietà della struttura un po' di settimane fa", spiega. "Sarebbe bastato 'puntellare' e magari poi intervenire, ma non c'è stato nessun riscontro. Mi dispiace dirlo - conclude - ma non abbiamo il diritto di detenere questo patrimonio."Vergogna!".