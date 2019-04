Temporali, vento e grandinate in tutta la Puglia: è "allerta gialla" anche in Capitanata

Il bollettino della Protezione Civile regionale a partire da domenica 7 aprile e per le prossime 24/36 ore. Allerta per rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali dal Gargano, al sub Appennino dauno, passando per il Tavoliere