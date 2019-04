Vento forte e burrasca rovinano la pasquetta in Puglia: è "allerta gialla" anche in Capitanata

Pioggia, vento e burrasca: è “allerta gialla” a partire dalle 18 di oggi e per le prossime 48 ore in Capitanata e nel resto della Puglia. Lo comunica, attraverso un bollettino meteo, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile regionale.

"Dalle 18 del 21 aprile e per le successive 48 ore" si legge nella nota, sono previsti "venti forti o di burrasca sud orientali con raffiche fino a burrasca forte". L'allerta è valida su gran parte della Puglia; vento atteso in zona Gargano e Tremiti, Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, sub Appennino dauno e basso ofanto.