Famiglie bloccano via San Severo, è la seconda volta in tre giorni: divelti cassonetti dell'immondizia

Veemente protesta in queste ore in via San Severo a Foggia, dove i residenti dei container hanno occupato la via e ribaltato alcuni cassonetti dell'immondizia. Sul posto ci sono alcune auto dei carabinieri.

Una protesta analoga era avvenuta tre giorni fa. In quel caso le famiglie lamentavano la presenza di topi e blatte. Il giorno successivo il sindaco Franco Landella aveva annunciato l'opportunità per i residenti di trasferirsi in albergo, "nelle more dell'espletamento del servizio di disinfestazione