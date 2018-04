Ingresso in azienda negato: operai protestano davanti alla Princes e tentano di bloccare camion

E’ ancora in corso la mobilitazione di una quindicina di lavoratori (appartenenti a una ditta in subappalto) davanti alla Princes di Foggia, ai quali sarebbe stato negato l’ingresso in azienda (i motivi al momento non sono chiari). In segno di protesta hanno bloccato l’ingresso dei camion. Sul posto è intervenuta la polizia. Si tratta degli operai carrellisti, addetti al carico e scarico merci.