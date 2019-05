Migranti scendono in strada a Foggia: "La pista non si sgombera, lavoriamo e da qui non ce ne andiamo"

Al grido "Noi qui lavoriamo, la pista non si sgombera, da qui non ce ne andiamo", questa mattina un centinaio di migranti che vivono nelle baraccopoli di Borgo Mezzanone e in altri ghetti della provincia, stanno manifestando contro l'operazione 'Law and Humanity’ in corso da alcune settimane sulla 'Pista' del Cara.

Lo sciopero organizzato da Campagne in Lotta, è partito dal pronao della villa comunale e attraverserà le vie del paese in direzione della Prefettura di Foggia: "Sono diversi mesi che nella baraccopoli di Borgo Mezzanone vediamo le ruspe e centinaia di uomini delle forze dell’ordine, venuti per distruggere le nostre case: la chiamano ‘Law and Humanity’, ma di umano questa operazione non ha proprio nulla. Ci trattano come animali, o nella migliore delle ipotesi come bambini stupidi. Dicono che è colpa nostra, che siamo criminali, che ci piace vivere nei ghetti, che non vogliamo accettare le proposte della Prefettura. Le istituzioni vogliono tenerci in questo stato di irregolarità, che fa comodo a chi ci sfrutta, per poi sgomberarci e lasciarci in mezzo ad una strada, per fare un favore ai politici che fanno campagna elettorale sulla nostra pelle, vantandosi di voler distruggere le nostre case qui a Borgo, come è già successo nel 2017 al Gran Ghetto e pochi mesi fa alla tendopoli di San Ferdinando. Le autorità sanno benissimo che darci i documenti è il primo passo necessario per svuotare i ghetti"