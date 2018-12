VIDEO | 800 ragazzi al gelo, mamme foggiane sul piede di guerra: "Sindaco intervieni o ti blocchiamo il Natale"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

"I ragazzi vanno a scuola al freddo - spiegano a FoggiaToday - la nostra utenza abbraccia scuola dell'infanzia, primaria e secondaria con le scuole medie. In tutto sono circa 800 ragazzi al gelo. Stiamo perdendo tanto a livello scolastico e subiamo anche il disagio legato al servizio mensa, pagato ma di cui non possiamo usufruire". La delegazione ha trovato la collaborazione del consigliere Nicola Russo che ha contattato telefonicamente sia l'assessora al ramo, Claudia Lioia, che il primo cittadino, Franco Landella. Foggiatoday se ne era occupata già il 29 novembre.

"Abbiamo inviato segnalazione ad aprile e settembre, e l'abbiamo reiterata succesivamente", spiega il sindaco. "I tecnici non hanno ottemperato", si difende. E alla richiesta di incontrare la delegazione di mamme, rimanda: "Sarò fuori per tutta la settimana, riaggiorniamoci lunedì". Intanto monta la rabbia: "Sindaco hai voluto i voti? Ora fatti vedere e fatti valere. Quest'anno l'albero non te lo facciamo accendere, ti facciamo una protesta"