Follia in carcere a Foggia: detenuti in rivolta tentano la fuga, feriti e forze di polizia sul posto

Delirio in via delle Casermette al carcere di Foggia, dove è in corso una violenta protesta da parte dei detenuti e un tentativo di evasione dei ristretti. Sul posto decine di auto della polizia e carabinieri. Ci sono diversi feriti, alcuni avrebbero tentato la fuga