Ragazze costrette a prostituirsi sulla Statale 16: fenomeno dilagante, urgono interventi

Un riscontro sensibile e rapido alle parola di S.E. Mons. Giovanni Checchinato, vescovo della Diocesi di San Severo: questa la motivazione con cui è stato convocato per il prossimo 8 febbraio alle 17, nella sala del xonsiglio di Palazzo Dogana, un tavolo di concertazione, alla presenza dei rappresentanti dei Piani di Zona della provincia di Foggia, per rispondere all’ormai dilagante questione riguardante la presenza di numerose prostitute lungo la Statale 16.

Un incontro voluto anche in considerazione delle valutazioni fatte negli scorsi mesi, riguardo la necessità della messa in sicurezza della SS 16, a margine delle quali è emersa come fondamentale la necessità di un intervento a tutela delle numerosissime donne presenti ogni giorno lungo la statale, costrette all’esercizio del meretricio, che tiene debitamente conto anche delle dinamiche delinquenziali sottese ad un simile fenomeno, le cui dimensioni non accennano a diminuire.

La convocazione, a firma di Leonardo Cavalieri, consigliere provinciale e presidente del coordinamento Istituzionale di Troia, d’intesa con il presidente della Provincia di Foggia, Francesco Miglio, considera sensibile la questione, dichiarando urgente un tavolo di concertazione monotematico che possa programmare una serie integrata di procedure necessarie ad intervenire a tutela delle donne che si incrociano quotidianamente su quel tratto di strada.