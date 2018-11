Prostituzione sulla Statale 16 (e non solo): pizzicati e multati anche i clienti, 34 in tutte le sanzioni

Resta costante, anche a fari spenti, il lavoro del comando di Polizia Locale di San Severo per la vigilanza della Statale 16 sul rispetto dell’ordinanza sindacale per il contrasto alla prostituzione. I controlli, mai sospesi, hanno interessato tutto il tratto della 16, della Sp 35 per Marina di Lesina e della Sp 13 di pertinenza al territorio comunale.

Durante le attività di controllo, iniziate agli inizi di settembre 2018, sono state elevate 34 sanzioni a donne dedite all’attività di meretricio ed ai clienti colti in violazione dell’ordinanza n.101/2018

I controlli di riscontro, successivi all’attività sanzionatoria, hanno prodotto due denunce all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’Art. 650 del Codice Penale nei confronti di due cittadine comunitarie, regolarmente identificate, per non aver ottemperato all’ordine di allontanamento volontario imposto.

“La continuità dei controlli, fatta anche a riflettori spenti, sulla Statale 16 dimostra l’attenzione della Polizia Locale ai temi sociali legati alla sicurezza urbana. Molto probabilmente non riusciremo a debellare il fenomeno della prostituzione dalle nostre strade ma risulta doveroso dare un forte segnale di presenza delle Istituzioni con l’obiettivo di essere argine ad un fenomeno complesso e allo stesso tempo deplorevole per il nostro territorio. In tal senso, va riconosciuto il considerevole contributo della Polizia Locale di San Severo" ha detto Michele Del Sordo, assessore alla Sicurezza Urbana e Polizia Locale