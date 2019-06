Ragazze sfruttate e fatte prostituire, le camere in pieno centro a Foggia: in carcere maitresse (nei guai locatori)

Una donna arrestata per sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione e tre uomini destinatari della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per aver concesso in locazione immobili affinché all’interno vi fosse esercitata l’attività di meretricio.

E' questo il bilancio dell'attività portata a termine questa mattina, dagli agenti della Squadra Mobile di Foggia, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di San Severo, all’esito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Foggia.

A tale ordinanza, è stata data altresì esecuzione a decreto di sequestro preventivo degli immobili, situati in pieno centro cittadino, dove l’attività veniva posta in essere. Tale attività d’indagine nasce dalla denuncia di due cittadine colombiane, sfruttate dal 2016 fino al 2018 dalla destinataria della misura cautelare in carcere.