VIDEO - Foggia su Rai 1: a Storie Italiane l'orrore del campo rom di via San Severo

Il giornalista e inviato del programma tv, Vittorio Introcaso, ha raccontato la storia drammatica di tre ragazze minorenni ridotte in stato di schiavitù, segregate nelle baracche e costrette a prostituirsi anche in stato di gravidanza. Una delle tre vittime avrebbe partorito il figlio morto per le violenze subite, bambino che era stato al centro di una trattativa tra la donna del nucleo familiare e un uomo, intorno a una cifra di 28mila euro.