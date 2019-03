La Polizia promuove la Questura di Foggia: D'Agostino è dirigente superiore, Pititto primo dirigente

Tempo di promozioni negli uffici di via Gramsci della Questura di Foggia. O almeno questo dicono le carte del Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, riunitosi oggi, 13 marzo.

Così, tra i nomi dello scrutinio per merito comparativo per la promozione a Dirigente Superiore figura il nome del vicario Alfredo D'Agostino, per il quale si profila un futuro da questore (in una sede da designare), mentre tra i nomi dello scrutinio per merito comparativo per la promozione a Primo Dirigente, figura quello di Roberto Pititto, attuale capo della squadra mobile.