Salvarono uomo dal suicidio rischiando la propria vita: promossi sul campo quattro valorosi agenti

Con coraggio e determinazione, salvarono un uomo che aveva tentato il suicidio saturando l’appartamento con il gas di due bombole di Gpl.

Il rischioso intervento di salvataggio ha garantito quattro promozioni (e due lodi) per merito straordinario per altrettanti agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sezione volanti, della questura di Foggia.

La cerimonia si è tenuta questa mattina. La vicenda risale al dicembre del 2017, a Foggia, quando - come si legge nella proposta premiale a firma dell’allora questore Mario della Cioppa - “gli operatori di due equipaggi, composti dall’assistente capo Luigi Nigro e dagli assistenti Fabio De Padova, Angelo Bisceglia e Michele Gaeta, intervennero in una via della città in quanto la badante di un uomo anziano aveva segnalato il tentativo di suicidio del suo assistito, attraverso la fuorisciuta del gas da bombole di gpl”.

I quattro operatori delle volanti sono intervenuti sul posto, messo in sicurezza gli astanti e, schermandosi le vie aeree con le braccia, sono entrati nell’appartamento: “Nigro e De Padova si sono diretti nella camera da letto per soccorrere l’anziano ormai assopito sul letto, chiudendo il rubinetto della bombola del gas adagiata di fianco all’aspirante suicida. Contestualmente Bisceglia ha chiuso la valvola di una seconda bombola presente nel soggiorno, provvedendo a spalancare le finestre per far arieggiare i locali”.

“L’assistente Gaeta, invece, rimasto a presidiare la zona, si è prodigato per mantenere in condizioni di sicurezza l’area interessata, provvedendo ad interdire il traffico veicolare e invitando tutti i condomini ad abbandonare con urgenza lo stabile, avvertendo loro di non accendere le luci e di non utilizzare alcuna apparecchiatura elettrica”. L’anziano è stato quindi salvato e trasportato in pronto soccorso, in codice rosso, per ricevere le cure del caso.

I vigili del fuoco giunti sul posto rilevarono una saturazione dei locali pari al 98%, con una percentuale di esplosività in grado di mettere in pericolo l’intero stabile. I poliziotti intervenuti, poi visitati dal personale medico, riportarono una intossicazione da gas giudicata guaribile con 5 giorni di prognosi. Con il loro intervento, i quattro agenti della questura di Foggia hanno meritato sul campo la promozione al grado superiore, per merito straordinario.