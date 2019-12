Ordine e sicurezza, a Foggia il vertice con il Ministro Lamorgese. Al tavolo anche la collega Bellanova

Definito il programma del vertice su Ordine e Sicurezza, in programma a Foggia, il prossimo lunedì, 23 dicembre.

Il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, presiderà il tavolo del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica a partire dalle 11, presso la prefettura. Al Comitato - che verterà sull'emergenza ghetti in Capitanata - parteciperà anche il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Teresa Bellanova. I progetti e le proposte che emergeranno in sede di Comitato verranno illustrate ai giornalisti durante una conferenza stampa. Successivamente i due ministri raggiungeranno il Comune di San Severo.