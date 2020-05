Sangue e violenza a Lucera, a processo i 'ragazzi terribili': due assoluzioni. 21enne patteggia a 2 anni (pena sospesa)

Il giudice ha assolto con formula piena, "per non aver commesso il fatto", il 27enne Michele Giordano e il 21enne Luigi Bevilacqua, mentre Antonio Bevilacqua, anche lui 21enne, ha optato per il patteggiamento a due anni (pena sospesa)