Ha ucciso un carabiniere ma non ricorda bene cosa è accaduto in quella maledetta e uggiosa giornata d'aprile

Questa mattina, l'udienza preliminare per il procedimento a carico di Giuseppe Papantuono, il 65enne accusato dell'omicidio del maresciallo Vincenzo Di Gennaro e del tentato omicidio del collega Pasquale Casertano, a Cagnano Varano. Chiesto il rinvio a giudizio, udienza fissata per il prossimo 2 marzo, in Corte d'Assise, a Foggia. Il difensore Angelo Di Pumpo: "Era sotto effetto di cocaina, non ricorda nulla" | IL VIDEO