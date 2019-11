"Decima Azione", mafia foggiana alla sbarra: requisitorie e arringhe, poi la sentenza a maggio

Definito il calendario delle udienze del processo alla mafia foggiana 'Decima Azione'. O, per lo meno, quello relativo ai 25 imputati (su 29 totali) che hanno scelto ed ottenuto di essere giudicati con rito abbreviato (che comporta lo sconto di un terzo della pena) davanti al gup di Bari, Giovanni Anglana.

Arrestati nella notte del 30 novembre 2018 nel giro di otto minuti, grazie alla sinergia e al lavoro della 'Squadra Stato', i 29 imputati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsioni e rapine aggravate, detenzione illegale di armi e tentato omicidio. Tra questi ci sono anche i capi clan delle batterie foggiane, Rocco Moretti, Vito Bruno Lanza e Roberto Sinesi.

Come riporta La Gazzetta del Mezzogiorno, si tornerà nell'aula bunker a dicembre, per la requisitoria della DDA e le arringhe delle parti civili (tra loro, Comune di Foggia, Regione Puglia e Federazione Antiracket Italiana). Nessuna vittima si è costituita contro i presunti estortori. Ancora, dal 9 gennaio in poi, saranno in programma le arringhe difensive a cadenza mensile, fino al mese di maggio quando sarà emessa la sentenza di primo grado. Gli altri 4 imputati, invece (Giuseppe Spiritoso e suo figlio Lorenzo, Giuseppe Albanese e Fabio Tizzano), accusati a vario titolo di mafia, estorsioni e tentato omicidio) verranno giudicati con rito ordinario davanti ai giudici del Tribunale di Foggia.