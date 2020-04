Panni, l'uomo e la croce: la processione solitaria di Pietro Gattulli commuove e fa riflettere

Un uomo solo, una croce e le strade di un paese deserto. A Panni, paese di 740 abitanti in provincia di Foggia, Pietro Gattulli trasporta la croce per le vie del paese, in sostituzione della tradizionale processione del venerdì santo. Ad anticipare i suoi passi, solo il rumero del legno battuto ad indicarne l'immente passaggio. La sua processione solitaria, in tempo di pandemia, commuove e fa riflettere (credenti e non). | IL VIDEO

